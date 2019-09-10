Son Dakika Haberleri: Pençe-3 Harekatı'nda patlayıcılar imha edildi
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Pençe-3 Harekatı'nda patlayıcılar imha edildi

46 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda 9 adet 5 kiloluk bidon içerisinde güçlendirilmiş EYP'nin imha edildiğini açıkladı.

Pençe-3 Harekatı'nda patlayıcılar imha edildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda 9 adet 5 kiloluk bidon içerisinde güçlendirilmiş EYP'nin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyinde başarılı şekilde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında; 1 adet 82 mm'lik havan ve 9 adet 5 kg'lık bidon içerisinde parça tesir ile güçlendirilmiş EYP tespit edilerek yerinde imha edildi."

(Mehmet Kalay/İHA)

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:20 Kaynak: İHA
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