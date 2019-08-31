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PENÇE-3 Harekatı'nda radyo frekans yöntemiyle tespiti yapılan EYP imha edildi

2 saat önce

3 Harekatı'nda radyo frekans yöntemiyle tespiti yapılan EYP imha edildiANKARA(İHA)- PENÇE-3 Harekatı'nda; 1 adet DOÇKA mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu El Yapımı Patlayıcı tespit edilerek yerinde imha edildi.

PENÇE-3 Harekatı'nda radyo frekans yöntemiyle tespiti yapılan EYP imha edildi

ANKARA(İHA)- PENÇE-3 Harekatı'nda; 1 adet DOÇKA mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu El Yapımı Patlayıcı tespit edilerek yerinde imha edildi.

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:07 Kaynak: İHA
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Pençe-3 Harekatı'nda, tuzaklanmış çoklu EYP imha edildi
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