PENÇE-3 Harekatı'nda radyo frekans yöntemiyle tespiti yapılan EYP imha edildi
2 saat önce
3 Harekatı'nda radyo frekans yöntemiyle tespiti yapılan EYP imha edildiANKARA(İHA)- PENÇE-3 Harekatı'nda; 1 adet DOÇKA mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu El Yapımı Patlayıcı tespit edilerek yerinde imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:07 Kaynak: İHA
PENÇE-3 Harekatı'nda radyo frekans yöntemiyle tespiti yapılan EYP imha edildi
ANKARA(İHA)- PENÇE-3 Harekatı'nda; 1 adet DOÇKA mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu El Yapımı Patlayıcı tespit edilerek yerinde imha edildi.
Pençe-3 Harekatı'nda, tuzaklanmış çoklu EYP imha edildi TEM'de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı İstanbul'da çocuğa otobüs kullandıran şoförün ehliyetine el konuldu Şov yıldızı Kim Kardashian'ın mayolu fotoğraflarına beğeni yağdı