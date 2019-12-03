Son Dakika Haberleri: Pençe-3 Harekatı'nda şehit olan asker için Bitlis'te tören düzenlendi
Son Dakika Güncel Pençe-3 Harekatı'nda şehit olan asker için Bitlis'te tören düzenlendi - Son Dakika

Pençe-3 Harekatı'nda şehit olan asker için Bitlis'te tören düzenlendi

6 saat önce

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt için memleketi Bitlis'te tören düzenlendi.

Pençe-3 Harekatı'nda şehit olan asker için Bitlis'te tören düzenlendi, System.String[]

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt için memleketi Bitlis'te tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından şehidin öz geçmişi ve dualar okundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, şehidin ailesini teskin etti.

Töreninin ardından şehit Kurt'un naaşı, defin işlemi için Mutki ilçesi Dereyolu köyüne uğurlandı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani de katıldı.

Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı Adana'daki cinayet ve intiharın arkasından yasak aşk çıktı Londra'daki Suriye konulu Dörtlü Zirve başladı! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere Suriye'yi konuşacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:10:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pençe-3 Harekatı'nda şehit olan asker için Bitlis'te tören düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]