Son Dakika Haberleri: Pençe-3 harekatı'nda, tuzaklanmış çoklu eyp imha edildi
Son Dakika Güncel Haber

Pençe-3 harekatı'nda, tuzaklanmış çoklu eyp imha edildi

2 saat önce

Pençe-3 Harekatı'nda, tuzaklanmış çoklu EYP imha edildiMilli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde devam eden Pence-3 Harekatı kapsamında, muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu El Yapımı Patlayıcının (EYP) tespit edilerek, imha edildiğini duyurdu.

Pençe-3 harekatı'nda, tuzaklanmış çoklu eyp imha edildi, System.String[]

Pençe-3 Harekatı'nda, tuzaklanmış çoklu EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde devam eden Pence-3 Harekatı kapsamında, muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu El Yapımı Patlayıcının (EYP) tespit edilerek, imha edildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı'nda; 1 adet doçka mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu EYP, tespit edilerek yerinde imha edildi" denildi.

Görüntü Dökümü

-------------
-EYP'nin tespit edilmesi


Haber: ANKARA,


Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Egzoz muayenesini yaptırmayanlara bin 546 lira ceza kesilecek
Pençe-3 Harekatı'nda, tuzaklanmış çoklu EYP imha edildi Doğal gaza son bir ayda yüzde 32'den fazla zam geldi 2 bin 500 polis adayı alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:59:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pençe-3 harekatı'nda, tuzaklanmış çoklu eyp imha edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]