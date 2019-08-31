Son Dakika Haberleri: Pençe-3 Harekatı'nda tuzaklanmış EYP imha edildi
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Pençe-3 Harekatı'nda tuzaklanmış EYP imha edildi

2 saat önce

Pençe-3 Harekatı'nda doçka mevzisi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine tuzaklanmış çoklu el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Pençe-3 Harekatı'nda tuzaklanmış EYP imha edildi, System.String[]

Pençe-3 Harekatı'nda doçka mevzisi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine tuzaklanmış çoklu el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doçka mevzisi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine tuzaklanmış, radyo frekans kontrollü çoklu EYP güvenlik güçlerince tespit edildi.

EYP yerinde imha edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:18 Kaynak: AA
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