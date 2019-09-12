Son Dakika Haberleri: Pençe-3 Harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe-3 Harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

41 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-3 Harekatı kapsamında hava harekatıyla 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pençe-3 Harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-3 Harekatı kapsamında hava harekatıyla 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: " Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. " - ANKARA

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:40 Kaynak: İHA
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