Pençe-3 Harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı Pençe-3 Harekatı kapsamında hava harekatıyla 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:40 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı Pençe-3 Harekatı kapsamında hava harekatıyla 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: " Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. " - ANKARA
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