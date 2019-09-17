Pençe -3 harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

"Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Kulp Belediye Başkanı: Olay, ciddi bir katliamdır, ilişkilendirilmek beni üzmüştür