Son Dakika Haberleri: Pençe -3 harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Pençe -3 harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-3 Harekatında 2 PKK' lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pençe -3 harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-3 Harekatında 2 PKK' lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:07 Kaynak: İHA
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