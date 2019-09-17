Pençe -3 harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı Pençe-3 Harekatında 2 PKK' lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:15 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı Pençe-3 Harekatında 2 PKK' lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
(İHA)
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