Pençe-3 harekâtında pkk hedefleri böyle vuruldu
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'ya ait hedeflerin vurulmasına ait görüntüleri, sosyal medyadan paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:06 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK
'ya ait hedeflerin vurulmasına ait görüntüleri, sosyal medyadan paylaştı.
Bakanlık, Twitter
hesabından, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde başarıyla devam eden Pençe-3 Operasyonu'na ilişkin görüntü paylaştı. "Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedefler, ateş destek vasıtaları ile etkili şekilde vuruluyor" notuyla paylaşılan görüntülerde, terör hedeflerinin vurulması yer alıyor.
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