Son Dakika Haberleri: Pençe-3 harekâtında pkk hedefleri böyle vuruldu
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Pençe-3 harekâtında pkk hedefleri böyle vuruldu

49 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'ya ait hedeflerin vurulmasına ait görüntüleri, sosyal medyadan paylaştı.

Pençe-3 harekâtında pkk hedefleri böyle vuruldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'ya ait hedeflerin vurulmasına ait görüntüleri, sosyal medyadan paylaştı.
Bakanlık, Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde başarıyla devam eden Pençe-3 Operasyonu'na ilişkin görüntü paylaştı. "Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedefler, ateş destek vasıtaları ile etkili şekilde vuruluyor" notuyla paylaşılan görüntülerde, terör hedeflerinin vurulması yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Operasyondan görüntü

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: ANKARA, -


Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:00 Kaynak: DHA
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