Son Dakika Haberleri: 'Pençe-3' harekatında şehit olan Uzman Çavuş Üzeyir Aslan son yolculuğuna uğurlanıyor
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'Pençe-3' harekatında şehit olan Uzman Çavuş Üzeyir Aslan son yolculuğuna uğurlanıyor

38 dakika önce

'Pençe-3' harekatında şehit olan Uzman Çavuş Üzeyir Aslan son yolculuğuna uğurlanıyorOSMANİYE(İHA)- Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan son yolculuğuna uğurlanıyor.

'Pençe-3' harekatında şehit olan Uzman Çavuş Üzeyir Aslan son yolculuğuna uğurlanıyor

OSMANİYE(İHA)- Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan son yolculuğuna uğurlanıyor.

Irak, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:54 Kaynak: İHA
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