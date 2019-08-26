'Pençe-3' harekatında şehit olan Uzman Çavuş Üzeyir Aslan son yolculuğuna uğurlanıyor
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'Pençe-3' harekatında şehit olan Uzman Çavuş Üzeyir Aslan son yolculuğuna uğurlanıyorOSMANİYE(İHA)- Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:54 Kaynak: İHA
'Pençe-3' harekatında şehit olan Uzman Çavuş Üzeyir Aslan son yolculuğuna uğurlanıyor
OSMANİYE(İHA)- Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan son yolculuğuna uğurlanıyor.
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