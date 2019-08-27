Pençe-3'le PKK'ya ait hedefler vuruluyor
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:40 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı ile PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedefler ateş destek vasıtaları ile etkili şekilde vuruluyor" denildi. - ANKARA
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