"Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildi"

Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildiğini yeni komanda birliklerinin sahaya indirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sinat Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe-3 operasyonu, 13 Eylül 2019 tarihinden itibaren doğu istikametinde geliştirilerek sürdürülmektedir. 13 Eylül'de başlatılan operasyon ile Pençe-3 bölgesine ilave olarak 60 kilometrekarelik bir alanın temizlenmesi planlanmıştır. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen 417 teröristin 357'si hava harekatları neticesinde etkisiz hale getirildi. Pençe Harekatının başladığı tarihten bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen toplam 417 PKK'lı teröristin 111'i Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)