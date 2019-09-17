Son Dakika Haberleri: Pence: abd, çıkarlarını ve bölgesel müttefiklerini savunmaya hazır
Son Dakika Dünya Haber

Pence: abd, çıkarlarını ve bölgesel müttefiklerini savunmaya hazır

51 dakika önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudi Aramco saldırısı sonrası çıkarlarını ve bölgesel müttefiklerini savunmaya hazır olduklarını söyledi.

Pence: abd, çıkarlarını ve bölgesel müttefiklerini savunmaya hazır, System.String[]
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudi Aramco saldırısı sonrası çıkarlarını ve bölgesel müttefiklerini savunmaya hazır olduklarını söyledi.

Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere ABD yetkilileri, Suudi Arabistan'da iki büyük petrol tesisine yapılan saldırılardan İran'ı sorumlu göstermişti. Tahran ise bu suçlamaları reddetmişti. Washington'da bir etkinlikte konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Bu hafta sonu Suudi Arabistan'da düzenlenen saldırıların ardından size söz veriyorum, biz hazırız. Başkanın dediği gibi, biz kimseyle savaşmak istemiyoruz. Fakat ABD hazır, bölgedeki çıkarlarımızı ve müttefiklerimizi savunacağız" sözlerini kullandı.

"İRAN'I SUÇLAMAK HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEZ"

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Suudi Arabistan'daki saldırılarla ilgili İran'ı suçlaması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. İran'ı suçlamanın hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyleyen Zarif, savaşı bitirmenin herkes için tek çözüm olduğunu söyledi. Zarif açıklamasında, "Sadece hayal edin. ABD, kendi silahlarıyla müttefiklerinin 4 senedir bebeklerin üzerine bomba yağdırmalarına üzülmüyor. Ancak savaş mağdurları, saldırganların petrol tesislerine reaksiyon gösterince çok üzülüyor" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Mike Pence, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Ruhani'ye incirli ağırlama Kral Selman'dan Aramco'ya yapılan saldırı sonrası ilk açıklama Amerikalı komedyen Kevin Hart, cinsel ilişkiye girdiği anları gizlice kameraya aldırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 21:35:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pence: abd, çıkarlarını ve bölgesel müttefiklerini savunmaya hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]