"Pençe", "Balyoz", "Güven" ve "Huzur" timleri suçlulara göz açtırmayacak

Malatya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kentin huzur ve güvenliğini artırmak, huzurlu ve daha güvenli kent imajına katkı sağlamak amacıyla konularında uzmanlaşmış 13 ekip, "3 Gece Kartalları Yaya Devriyesi" olmak üzere toplam 84 personelden oluşan "Pençe", "Balyoz", "Güven" ve "Huzur" timleri çalışmalara başladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatanı ve milleti uğruna gerektiğinde canını vermekten kaçınmayan personelle her türlü suça, suç örgütlerine ve suçluya karşı amansız mücadele, kentin huzur ve güvenliğini artırmak, huzurlu ve daha güvenli Malatya imajına katkı sağlamak için çalışma yapılıyor.

Bu kapsamda, Malatya Valisi Aydın Baruş'un talimatıyla, personel araç gereç ve ekipmanları temin edilip, görev alanları ve görev tanımlamaları yapılan, konularında uzmanlaşmış 13 ekip, "3 Gece Kartalları Yaya Devriyesi" olmak üzere toplam 84 branşlı personelle "Pençe", "Balyoz", "Güven" ve "Huzur" timleri kuruldu.

"Pençe Timleri"

Merkez, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde 28 personelden oluşan 2 ekiple görev yapacak "Pençe" timleri, sürekli ring halinde bulunarak halkın yoğun bulunduğu yerlerde meydana gelen sıcak olaylara müdahale edecek, şüpheliler ve araçlar üzerinde "şok uygulama" yapacak, meydana gelebilecek olayların önlenmesi için çalışacak.

"Balyoz Timleri"

Şehrin girişi bulunan alternatif yol güzergahlarında görev yapacak olan "Balyoz Timleri" 20 personel ve 2 ekipten oluşacak. Bu tim, kente giriş yapması muhtemel ve terör, narkotik, asayiş olaylarına karışabileceği değerlendirilen şüpheli şahıslar ile araçlar üzerinde "şok uygulama" yapacak.

"Güven Timleri"

21 personel ve 6 ekiple yaya devriyesi olarak, kent merkezindeki Kanalboyu ve Cezmi Kartay Caddeleri ile Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde görev alacak "Güven Timleri", vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde olmaları adına çalışmalar yapacak.

"Huzur Timleri"

"Huzur Timleri" ise 15 personel, 3 ekip ve 1 zabıta memuruyla kent merkezi ile merkez ilçelerdeki 217 park ve bahçede önleyici güvenlik tedbirleri alarak, halkın aileleriyle birlikte park ve bahçelerde güven ve huzur içerisinde vakit geçirmelerini temin etmek amacıyla görev yapacak.

Kurulan timler, uzman personellerle bölgelerinde bulunan muhtarlar, halkın ileri gelenleri, esnaflar, cami imamlarıyla irtibat kurarak, halkın güvenliğiyle ilgili kendi alanlarında çalışmalar yapacak. Gerekli konularda diğer birimlere de durumu rapor ederek, gerekli çalışmaların yapılmasını sağlayacak.

Suç ve suçluyla etkin bir ekiple mücadele etmek için kurulan "Pençe", "Balyoz", "Güven" ve "Huzur" timlerine vatandaşlar, "0505 318 44 86 nolu Whatsapp Polis İhbar Hattı"ndan bilgi verebilecek.