Pence'den "Golan Tepeleri" Açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Golan Tepeleri'ni bugün resmen "İsrail toprağı" olarak tanıyacağını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Golan Tepeleri'ni bugün resmen "İsrail toprağı" olarak tanıyacağını açıkladı.



Pence, ABD'deki en etkili İsrail yanlısı lobi kuruluşlarından Amerika İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) yıllık toplantısında konuştu.



Başkan Yardımcısı Pence, "Bugün Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanında olmak suretiyle Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak 52 yıl sonra ilk defa tanıyacak." dedi.



Trump yönetiminin İsrail'in bölgedeki güvenliği için gerçekleştirdiği projeleri de tek tek sıralayan Pence, DEAŞ'ın Suriye'den tamamen temizlendiğini kaydetti.



Pence, ayrıca Trump yönetiminin Washington'daki Filistin temsilciliğini kapattığını, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve Golan Tepeleri'ni İsrail'in toprağı olarak tanıyacaklarını açıkladı.



Pence, konuşmasında Kongre'deki tek başörtülü Müslüman olan Somali asıllı temsilci İlhan Omar'ı hedef aldı.



İlhan Omar'ın "Yahudi karşıtı" olduğunu öne süren Pence, Omar'ın Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nden çıkarılması gerektiğini iddia etti.

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