Son Dakika Haberleri: Pençe Harekâtı 105 mm'lik dağ topları ile destekleniyor
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Pençe Harekâtı 105 mm'lik dağ topları ile destekleniyor

1 saat önce

- Ateş edilmesinden detay Uzun menzilli ateş destek vasıtalarımıza ilave olarak, nokta hedeflerini vurma kabiliyetine sahip 105 mm'lik dağ topları da komando birliklerimizin harekatını etkin şekilde destekliyor.

- Ateş edilmesinden detay Uzun menzilli ateş destek vasıtalarımıza ilave olarak, nokta hedeflerini vurma kabiliyetine sahip 105 mm'lik dağ topları da komando birliklerimizin harekatını etkin şekilde destekliyor.
Pençe Harekâtı 105 mm'lik dağ topları ile destekleniyor
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:45 Kaynak: AA
Komando, Güncel
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