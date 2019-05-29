Pençe Harekâtı 105 mm'lik dağ topları ile destekleniyor
1 saat önce
- Ateş edilmesinden detay Uzun menzilli ateş destek vasıtalarımıza ilave olarak, nokta hedeflerini vurma kabiliyetine sahip 105 mm'lik dağ topları da komando birliklerimizin harekatını etkin şekilde destekliyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:45 Kaynak: AA
- Ateş edilmesinden detay Uzun menzilli ateş destek vasıtalarımıza ilave olarak, nokta hedeflerini vurma kabiliyetine sahip 105 mm'lik dağ topları da komando birliklerimizin harekatını etkin şekilde destekliyor.
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