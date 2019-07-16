Pençe Harekatı
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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda 153 mayın ve el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği, 177 mağara ve sığınağın da içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.
Irak Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:01 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda 153 mayın ve el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği, 177 mağara ve sığınağın da içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında, 153 mayın ve EYP imha edildi.
Ayrıca, 177 mağara ve sığınak da içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildi.
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