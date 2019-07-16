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Pençe Harekatı

24 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda 153 mayın ve el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği, 177 mağara ve sığınağın da içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda 153 mayın ve el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği, 177 mağara ve sığınağın da içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında, 153 mayın ve EYP imha edildi.
Ayrıca, 177 mağara ve sığınak da içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildi.
Hakurk, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:01 Kaynak: AA
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