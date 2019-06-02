"Pençe" harekatı - 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale...
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- 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirilmesi Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:03 Kaynak: AA
- 4 PKK
'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirilmesi Irak
'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
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