Son Dakika Haberleri: "Pençe" harekatı - 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale...
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"Pençe" harekatı - 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale...

55 dakika önce

- 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirilmesi Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

- 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirilmesi Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Pençe harekatı - 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale...
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:03 Kaynak: AA
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