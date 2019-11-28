Son Dakika Haberleri: Pençe Harekâtı bölgesinde yıldırım düştü: 1 şehit
Son Dakika Güncel Pençe Harekâtı bölgesinde yıldırım düştü: 1 şehit - Son Dakika

Pençe Harekâtı bölgesinde yıldırım düştü: 1 şehit

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Pençe Harekâtı bölgesinde yıldırım düştü: 1 şehit, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekatı bölgesinde, 28 Kasım 2019 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:52 Kaynak: DHA
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