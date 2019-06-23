Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 96 olduğu...
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Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 96 olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:52 Kaynak: AA
Pençe Harekatı dahil Irak
'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 96 olduğu bildirildi.
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