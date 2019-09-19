Pençe Harekatı ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

(İHA)