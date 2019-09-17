Pençe harekatı ile 3 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:40 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi. Bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu operasyonda PKK'lı 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
(İHA)
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