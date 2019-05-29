"Pençe Harekatı ile amacımız terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması"
30 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar, "Pençe Harekatı'nın tamamlanmasıyla amacımız, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır.
Milli Savunma Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:18
Akar, "Pençe Harekatı'nın tamamlanmasıyla amacımız, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır." dedi.
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