Son Dakika Haberleri: "Pençe Harekatı ile amacımız terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması"
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"Pençe Harekatı ile amacımız terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması"

30 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar, "Pençe Harekatı'nın tamamlanmasıyla amacımız, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Pençe Harekatı'nın tamamlanmasıyla amacımız, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:18 
Hulusi Akar, Ekonomi
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