Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava...
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Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:13 Kaynak: AA
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak
'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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