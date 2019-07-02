Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla...
1 saat önce
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:50 Kaynak: AA
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak
'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlık, İBB'nin indirim önerisine yeşil ışık yakmadı
Sağlık Bakanlığından yeni uygulama! Bebeklerin kimlikleri adrese teslim edilecek
Kaynana, uzman çavuş damadını bıçakladı
Erdoğan, Babacan'a açıkça sordu: Parti mi kuruyorsun?