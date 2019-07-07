Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava...
1 saat önce
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:22 Kaynak: AA
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak
'ın kuzeyindeki Zap ve Metina
bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
SETA'nın medya raporuna bir tepki de HDP'den: Gazetecileri hedef göstermek suçtur
Son dakika! Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lı etkisiz hale getirildi
Ehliyet ve kimliğini değiştirmeyenler dikkat! Zaman daralıyor
Sağlık Bakanı canlı yayında duyurdu: 29 bin personel KPSS ile alınacak, mülakat olmayacak