Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava...
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Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:35 Kaynak: AA
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak
'ın kuzeyindeki Metina
bölgesine düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu 2030'dan geldiğini söyleyen Noah'ın gerçek kimliği ortaya çıktı Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz afiş paylaşımını eleştiren Nedim Şener'e tepki gösterdi