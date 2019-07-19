Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava...
31 dakika önce
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:46 Kaynak: AA
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak
'ın kuzeyindeki Metina
ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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