Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava...
5 dakika önce
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:40 Kaynak: AA
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak
'ın kuzeyindeki Metina
bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Trabzon'da 'Kürdistan' yazılı atkı ile fotoğraf çektiren 9 kişi sınır dışı edildi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Uzungöl'deki gerginliğe ilişkin açıklama geldi ABD Kongresi'nde "karanlık ruhları kovan" dua okundu Çarptığı TIR'ın altında kalan sürücü, hayatını kaybetti