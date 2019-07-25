Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Haber

Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

55 dakika önce

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ''Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.'' denildi.

5 TERÖRİST TESLİM OLDU

Ayrıca, Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu son 3 gün içerisinde 5 terörist teslim oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının aileleriyle görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 24 Temmuz günü bir teröristin Şırnak-Silopi Sınır Hudut Kapısı'ndan alınarak Van İl Jandarma Komutanlığına teslim olmasının sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Son 3 gün içerisinde PKK terör örgütünden Van İl Jandarma Komutanlığına 5 BTÖ mensubu teslim olmuştur" denildi.

Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
Zap bölgesi, Metina, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! KKTC, hayalet şehir Maraş'ı açmak için harekete geçti Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu Zeytinburnu'nda arızalı metrobüs yoğunluğa neden oldu İstanbul'da yaşayan Suriyeliler ve Türkler, Valiliğin verdiği kararla ilgili ne düşünüyor?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 10:29:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]