Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava...
2 saat önce
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:59 Kaynak: AA
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak
'ın kuzeyindeki Metina
bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 7 terörist etkisiz hale getirildi.
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