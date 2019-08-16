Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos'a düzenlenen...
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Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos'a düzenlenen...

58 dakika önce

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos'a düzenlenen hava harekatlarında teröristlere ait 13 hedef vuruldu.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos'a düzenlenen..., System.String[]
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos'a düzenlenen hava harekatlarında teröristlere ait 13 hedef vuruldu.
Ankara Sanayi Odası, Kandil Dağı, Zap bölgesi, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:21 Kaynak: AA
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