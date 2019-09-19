Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava...
1 saat önce
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:40 Kaynak: AA
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika: Türkiye'den Rum Kesimi'ne Doğu Akdeniz uyarısı Kılıçdaroğlu'ndan "2023'te Cumhurbaşkanlığı adayıyım" diyen İnce hakkında ilk açıklama: Şu anda bizim gündemimizde değil Son dakika: Motorine 15 kuruş indirim geldi Adnan Oktar mahkemede de aynı! Kadın sanıklara "Çok güzelsiniz" itirafı