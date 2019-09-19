Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak 'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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