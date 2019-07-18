Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK...
2 saat önce
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:21 Kaynak: İHA
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak
kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK
bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu. - ANKARA
Erbil'deki saldırıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenlerine 12'şer yıl hapis! Erbil'deki saldırıya AB'den ilk tepki! Şehit Başkonsolosluk görevlisinin naaşı Türkiye'ye getiriliyor