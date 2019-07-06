Son Dakika Haberleri: Pençe Harekâtı ile Terör Örgütü PKK'nın mühimmat ve yaşam malzemeleri imha ediliyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Pençe Harekâtı ile Terör Örgütü PKK'nın mühimmat ve yaşam malzemeleri imha ediliyor

1 saat önce

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında, komandolarımız terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara ve mühimmatları imha etmeye devam ediyor.

Pençe Harekâtı ile Terör Örgütü PKK'nın mühimmat ve yaşam malzemeleri imha ediliyor, System.String[]
Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında, komandolarımız terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara ve mühimmatları imha etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son olarak tespit edilen bazı sığınaklarda; 4 adet AK-47 Piyade tüfeği, 13 adet AK-47 Piyade tüfeği şarjörü, 300 adet 5.56 mm piyade tüfeği mermisi, 2 adet el bombası, 2 adet 107 mm'lik ÇNRA mühimmatı, 1 çuval demir misket, 60 adet pil, EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:48 Kaynak: İHA
Irak, PKK, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İYİ Parti Milletvekili Ağıralioğlu'ndan CHP ve HDP'ye terör örgütü PKK yanıtı! TEM'de yol üzerinde yatan kadın polisi alarma geçirdi! İlişkisi yaşadığı eski mankeni evde başka bir erkekle görünce dehşet saçtı! Üniversiteli gencin tuhaf isteği: 'Eşeğim' diye bağırabilir miyim!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 11:35:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pençe Harekâtı ile Terör Örgütü PKK'nın mühimmat ve yaşam malzemeleri imha ediliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]