Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Pençe Harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

2 saat önce

Pençe Harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Pençe Harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Pençe Harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



IKBY bayrağı açtığı için PKK sempatizanı sanılan turist, linç edildi Yolcunun valizinden silah aksam ve parçaları çıktı Hapis cezasına çarptırılan Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkındaki karar bozuldu 23 Haziran sonrası çok konuşulacak anket: Erken seçim olsa kime oy verirsiniz?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 15:17:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]