Pençe Harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
2 saat önce
Pençe Harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:05 Kaynak: DHA
Pençe Harekatı ile terör örgütü PKK
'ya ait yeni silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
IKBY bayrağı açtığı için PKK sempatizanı sanılan turist, linç edildi Yolcunun valizinden silah aksam ve parçaları çıktı Hapis cezasına çarptırılan Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkındaki karar bozuldu 23 Haziran sonrası çok konuşulacak anket: Erken seçim olsa kime oy verirsiniz?