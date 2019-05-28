Pençe Harekatı kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:50 Kaynak: İHA
, Pençe Harekatı kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında; PKK
'lı teröristlere ait 5 adet mağara ve sığınakta; 400 m. EYP yapımında kullanılan kablo, binden fazla doçka uçaksavar mermisi, 11 adet çeşitli çapta havan mühimmatı ile çok miktarda yaşam malzemesi bulunarak imha edildi" denildi.
(İHA)
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