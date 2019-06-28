'Pençe Harekatı' kapsamında terör yuvaları imha ediliyor
2 saat önce
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:00 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak
kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."
(İHA)
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