Son Dakika Haberleri: 'Pençe Harekatı' kapsamında terör yuvaları imha ediliyor
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'Pençe Harekatı' kapsamında terör yuvaları imha ediliyor

2 saat önce

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

'Pençe Harekatı' kapsamında terör yuvaları imha ediliyor, System.String[]
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:00 Kaynak: İHA
Kandil Dağı, Irak, Güncel
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