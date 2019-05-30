Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'na destek sağlayan ATAK taarruz helikopteri teröristlerin doçka mevzisini imha etti
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Pençe Harekatı'na destek sağlayan ATAK taarruz helikopteri teröristlerin doçka mevzisini imha etti

1 saat önce

- ATAK Helikopterinin teröristlerin doçka mevzisini imha etmesi Pençe Harekatı'na önemli destek sağlayan ATAK taarruz helikopteri, teröristlerin bir doçka mevziini yaptıkları atışlarla imha etti.

- ATAK Helikopterinin teröristlerin doçka mevzisini imha etmesi Pençe Harekatı'na önemli destek sağlayan ATAK taarruz helikopteri, teröristlerin bir doçka mevziini yaptıkları atışlarla imha etti.
Pençe Harekatı'na destek sağlayan ATAK taarruz helikopteri teröristlerin doçka mevzisini imha etti
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:28 Kaynak: AA
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