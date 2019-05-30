Pençe Harekatı'na destek sağlayan ATAK taarruz helikopteri teröristlerin doçka mevzisini imha etti
1 saat önce
- ATAK Helikopterinin teröristlerin doçka mevzisini imha etmesi Pençe Harekatı'na önemli destek sağlayan ATAK taarruz helikopteri, teröristlerin bir doçka mevziini yaptıkları atışlarla imha etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:28 Kaynak: AA
- ATAK Helikopterinin teröristlerin doçka mevzisini imha etmesi Pençe Harekatı'na önemli destek sağlayan ATAK taarruz helikopteri, teröristlerin bir doçka mevziini yaptıkları atışlarla imha etti.
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