Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'na katılan komandolar bayramlaştı
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Pençe Harekatı'na katılan komandolar bayramlaştı

29 dakika önce

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Pençe Harekatı'na katılan komandolar, harekat bölgesinde birbirleriyle bayramlaştı.

Pençe Harekatı'na katılan komandolar bayramlaştı, System.String[]

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Pençe Harekatı'na katılan komandolar, harekat bölgesinde birbirleriyle bayramlaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Pençe Harekatı'na katılan komandoların bayramlaşma görüntüsünü paylaştı. Heraket bölgesinde mevzide birbirleriyle bayramlaşan komandoların videosu, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya karşı Pençe Harekatını icra eden Komandolarımız birbirleriyle bayramlaştı ve asil milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutladı" notuyla paylaşıldı.


 

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Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:11 Kaynak: DHA
PKK, Hakurk, Irak, Güncel
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