Son Dakika Haberleri: Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü
Son Dakika Güncel Haber

Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü

26 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'na katılan komandoların görüntüsü sosyal medya hesabından paylaştı.

Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'na katılan komandoların görüntüsü sosyal medya hesabından paylaştı.
MSB Twitter hesabından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekatına ilişkin yeni görüntü paylaştı. Görüntülerde komandoların helikoptere geçişleri yer alıyor. Bakanlık görüntüyü, "Pençe Harekatında komandolar. Engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları, el verir uzanırız mor siyah bulutlara" notuyla paylaştı. Harekatta şu ana kadar 43 terörist etkisiz hale getirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Komandoların görüntüsü

Haber-Kamera:  ANKARA, -


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:50 Kaynak: DHA
Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Neymar, Copa America'da forma giyemeyecek Türk Hava Yolları'ndan "kırmızı halı" açıklaması: Haberler açıkça yalan Milli tekvandocu İrem Yaman'a takipçisinden olay yorum: Ağzımı burnumu kır Son Dakika! Kocaeli'de yanan tekstil fabrikasından acı haber geldi: 5 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 15:16:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]