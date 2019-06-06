Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'na katılan komandoların görüntüsü sosyal medya hesabından paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:50 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'na katılan komandoların görüntüsü sosyal medya hesabından paylaştı.
MSB Twitter hesabından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekatına ilişkin yeni görüntü paylaştı. Görüntülerde komandoların helikoptere geçişleri yer alıyor. Bakanlık görüntüyü, "Pençe Harekatında komandolar. Engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları, el verir uzanırız mor siyah bulutlara" notuyla paylaştı. Harekatta şu ana kadar 43 terörist etkisiz hale getirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Komandoların görüntüsü
Haber-Kamera: ANKARA, -
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