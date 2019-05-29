Pençe Harekatı'nda 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde sürdürülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15'e ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde sürdürülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15'e ulaştığını bildirdi.



Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu kapsamda dün ve gece süresince kara ateş destek vasıtalarımız, taarruz helikopterlerimiz ve hava kuvvetlerimizin harekatları ile destekli olarak devam eden operasyonlarda 6 PKK'lı bölücü terörist daha etkisiz hale getirilmiş; böylece harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 olmuştur. Komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerine devam etmektedir" denildi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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