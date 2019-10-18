Pençe Harekatı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:28 Kaynak: AA
Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
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