Son Dakika Haberleri: Pençe Harekatı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Pençe Harekatı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Hakurk, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:28 Kaynak: AA
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