Pençe Harekâtı'nda 3 sığınak daha tespit edilerek, içerisindeki mühimmatlarla birlikte imha edildi
8 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında 20 metre aralıklarla 3 ayrı sığınak tespit edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:10 Kaynak: İHA
, Irak
kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında 20 metre aralıklarla 3 ayrı sığınak tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sığınaklarda yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 2 adet AK-47 şarjörü, 1 adet kasatura, 64 adet BKC MK. Tf. mühimmatı, EYP yapımında kullanılan 15 kilogram civarı gübre, hazırlanmış EYP pil blokları (18 adet), EYP maksadı ile kullanılan uzaktan komuta alıcı ve vericisi, 30 metre kablo, 3 bidon 20 litrelik mazot, 3 bidon 20 litrelik asit ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi. - ANKARA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun VIP krizinin detaylarını anlattı: İmamoğlu valiye "it" demedi
PKK'lı teröristler yol çalışması yapan işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı
Suriyeli göçmenler İstanbul diye Tarsus'a bırakıldı
İşte ABD'deki helikopter kazası sonrası ilk görüntüler