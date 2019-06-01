Son Dakika Haberleri: 'Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
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'Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

31 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

'Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı,  Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu" denildi.

 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:43 Kaynak: DHA
PKK, Hakurk, Irak, Güncel
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