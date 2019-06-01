'Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
10 dakika önce
'Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:03 Kaynak: DHA
'Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
kuzeyi Hakurk
bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK
'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu" denildi.
ANKARA, (DHA
)
(Tür: Yurt)
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