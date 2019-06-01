Son Dakika Haberleri: 'Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi 1
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'Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi 1

1 saat önce

'Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi 1(Tür: Ankara)

'Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi 1
(Tür: Ankara)
'Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi 1
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:14 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
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