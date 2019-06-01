'Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi 1
1 saat önce
'Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi 1(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:14 Kaynak: DHA
'Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi 1
(Tür: Ankara
)
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