Son Dakika Haberleri: 'Pençe Harekâtı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
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'Pençe Harekâtı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

5 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı 'Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

'Pençe Harekâtı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı 'Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 27 Mayıs tarihinde başlattığı 'Pençe Harekatı' sürüyor. Ateş destek vasıtaları ve savaş uçaklarınca yapılan atışlarla teröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve mühimmat depoları tam isabetle vuruldu. Özel eğitimli komandoların da katıldığı harekatta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, devam eden harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısının 19'a ulaştığını duyurdu.
Ayrıca,  ATAK taarruz helikopterinin yaptığı atışlarla teröristlerin bir doçka mevziini imha ettiği açıklandı.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:19 Kaynak: DHA
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