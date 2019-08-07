Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 80 olduğu belirtildi.