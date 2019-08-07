Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

59 dakika önce

Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 80 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 80 olduğu belirtildi.

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:40 Kaynak: AA
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